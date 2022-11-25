Я принимал наркотики с 13 лет. Сначала курил спайс, думал, что это безопасно, а потом стало не хватать кайфа и приятель посоветовал попробовать соль… Её я принимал еще 7 месяцев, но с каждым разом становилось только хуже и хуже. Даже день без дозы – ад. Я не перестану благодарить врачей вашего диспансера. Вы не просто сняли ломку, а записали на полный курс лечения. Было сложно, но вместе мы справились. Антон Дуванов









Если вы думаете, что выхода нет, вы ошибаетесь. Он есть – и это клиника «Лечение Алко». Здесь оказали помощь моему брату. Врач приехал всего за 15 минут, поставил капельницу и помог снять ломку. Что творилось, даже вспоминать страшно. Именно он убедил моего брата пройти лечение, и за это я ему очень и очень благодарна. Он закончил курс 2,5 месяца закончил и теперь живет здоровой жизнью и занимается спортом. Елена









Мой сын находится на лечении в вашей клинике уже 7 месяцев. За это время он не просто перестал употреблять наркотики, он кардинально изменился: стал более ответственным, добрым и даже внимательным. Приезжала к нему несколько раз. Размещают их в хороших комнатах, как кормят не видела, но говорит, что очень хорошо. Понравилась территория РЦ. Есть спортивный зал, Дима там с друзьями занимается. Осталось еще 2 месяца до завершения курса реабилитации. Спасибо, что помогаете вернуть моего сына к правильной жизни! Екатерина Дюдяева









Ужас – одним словом можно описать мою жизнь, до того как мои родители отвезли меня в вашу клинику. Я два раза пыталась уйти, несколько раз звонила отцу и умоляла привезти мне дозу. Но благодаря вам и вашей помощи я не принимаю почти 1,5 года. СПАСИБО! Мария









Я не принимаю наркотики уже 7 месяцев и не хочу оглядываться назад. Я вижу там только темное прошлое, которое теперь меня отпустило и от которого я свободен. Спасибо вашей клинике, без вас я бы не справился. Особенно хочу поблагодарить моего врача Андрея Васильевича. Он был со мной каждый день моего лечения и даже сейчас мы продолжаем дружеское общение Вова Титоров







